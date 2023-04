50 Kinder lernen in der Stadt Salzburg bald in neuer freier Schule

Nach der 2021 in Seekirchen gegründeten Lotus-Schule startet im Herbst auch in der Stadt Salzburg eine freie Schule in ihr erstes Jahr.

Schon als Studentin am Mozarteum in Salzburg faszinierten Karin Mitterbauer Schulen, in denen Kinder nach alternativen Bildungskonzepten lernen. 35 Jahre später eröffnet die Musik- und Tanzpädagogin nun in der Strubergasse in Salzburg in angemieteten Räumen in der Volkshochschule am einstigen Stadtwerkeareal selbst eine Privatschule in freier Trägerschaft. Klassen mit Tafel, Lehrerpult und Tischen sucht man vergeblich. Die Räume werden je nach Lernangebot gestaltet. Zusätzlich stehen den Schülerinnen und Schülern vormittags das Töpferatelier, der Mal- und Kreativraum, Bewegungsräume und eine große ...