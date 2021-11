69 Schulen in Salzburg sind ohne Schularzt

Pflichtschulen finden kaum noch Schulärzte. Dort bekommen Ärzte anders als an Gymnasien keine Anstellung. Das macht den Job unattraktiv.

In der Volksschule Obertrum wird es heuer keine Reihenuntersuchungen für Schülerinnen und Schüler geben. Die Schule ist eine von 69 Pflichtschulen in Salzburg, die im Moment ohne Schularzt auskommen müssen. Das ergab eine Landtagsanfrage der SPÖ an LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP).

Für Direktorin Sabine Kraihammer klafft durch die offene Stelle eine Lücke im Schulbetrieb. "Nach den Untersuchungen wurden Eltern informiert, wenn bei den Kindern Karies entdeckt wurde, wenn Schuheinlagen nötig waren oder wenn bei der Wirbelsäule etwas auffällig ...