Abgesagtes Kaiviertelfest soll Geld von Jugendfestival 5020 bekommen

Noch in der Vorwoche wurden im Kulturausschuss 100.000 Euro für das Jugendfestival beschlossen. Nun sollen 40.000 Euro davon für das Kaiviertelfest verwendet werden.

Das Kaiviertelfest in der Salzburger Innenstadt wurde wegen finanzieller Probleme vom Organisatorenverein abgesagt. Nicht alle Unternehmer wollten sich an den Kosten für das Fest beteiligen. Mit den Beiträgen, die vom Altstadtmarketing verdoppelt werden, wäre man nur auf 40.000 Euro gekommen: Zu wenig für eine Durchführung. Nun will die Stadt Salzburg 40.000 Euro stellen. Das beschlossen am Dienstag ÖVP und FPÖ im Stadtsenat mit dirimierender Stimme von Bürgermeister Harald Preuner.

Die SPÖ, die tags zuvor gefordert hatte, dass die ...