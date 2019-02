AirBnb und Co: Profit ist das Hauptmotiv für Vermieter in Salzburg

Forscher der Uni Salzburg haben 700 Wohnungen in der Stadt Salzburg unter die Lupe genommen. Ergebnis: Mit der Grundidee der Sharing Economy habe das kaum noch was zu tun. Jeder Vierte biete sogar mehr als eine Wohnung an.

SN/TOSHIFUMI KITAMURA / AFP / picturedesk.com Mit der Online-Vermietung über Plattformen wie AirBnb an Touristen hat sich ein neuer Markt in Salzburg entwickelt. Und dieser wird sich weiter verstärken.