An Hitzetagen soll Nebeldusche in Salzburg Abkühlung schenken

Fein zerstäubte Wassertropfen kommen auf Knopfdruck aus der Konstruktion, die künftig an "coolen" Orten in Salzburg aufgestellt werden soll.

Die Zahl der Hitzetage mit mehr als 30 Grad Celsius ist seit 1970 in Salzburg stark gestiegen. Der bisher höchste Wert wurde in der Landeshauptstadt am 28. Juli 2013 gemessen: Das Thermometer zeigte 38,6 Grad.

In Wien können sich Hitzegeplagte seit 2019 mit Sprühnebelduschen im öffentlichen Raum abkühlen. Diese tragen dort den Namen "Sommerspritzer". Erstmals sollen nun im Sommer auch in der Stadt Salzburg Kühlinseln Erfrischung schenken. Anders als in Wien werden an diesen sogenannten Cooling Spots Nebelduschen ...