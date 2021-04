An Plänen für neue Hotels scheiden sich in Werfenweng die Geister

Das Pongauer Dorf feilt an seiner Zukunft: In Planung sind zwei Hotels, Chalets, eine große Tiefgarage, Geschäfte und Gastronomie. Die Fraktionen in der Gemeindevertretung sind uneinig, die Bürgermeisterpartei kann gegebenenfalls im Alleingang entscheiden.

SN/gemeinde Visualisierung des aktuellen Projektstands.