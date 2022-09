Pflegeskandal in Salzburg: Wie der grüne Frontmann Schellhorn binnen einer Woche in die Krise stürzte

Im Umfeld von LH-Stv. Sozialreferent Heinrich Schellhorn (Grüne) bzw. bei seinen engsten Mitarbeitern im Büro wurde die Tragweite des Pflegeskandals völlig unterschätzt.

Heinrich Schellhorns Markenzeichen ist ein Grinsen. Man sieht den Grünen-Chef selten ohne ebendieses im Gesicht. Weshalb er bei diversen Politbeobachtern den Spitznamen "Happy Heinrich" trägt.

Seit der Bericht der Volksanwaltschaft zu haarsträubenden Missständen in einem Seniorenheim in Lehen publik wurde, ist es vorbei mit der guten Laune und Schellhorn kommt nicht aus der Defensive raus. Ein Soziallandesrat, noch dazu von einer grünen Partei, der einen Pflegeskandal picken hat - das irritiert viele. Auch in der eigenen Partei ist ...