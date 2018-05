Andrea Klambauer: Wohnen, Integration, Kinderbetreuung und Wissenschaft

Ein politisch völlig unbeschriebenes Blatt ist Andrea Klambauer (NEOS).

Die 41-jährige Personalmanagerin (Geburtstag: 24. Februar 1977) aus Bad Hofgastein wird Landesrätin für Wohnbau, Wissenschaft, Integration und Kinderbetreuung - und sie hat die Agenden für Frauen, Familien, Jugend und Generationen, Chancengleichheit und Erwachsenenbildung inne. Die gebürtige Wienerin absolvierte in Niederösterreich ein FH-Studium und arbeitete unter anderem zwei Jahre lang für Siemens in China. 2006 zog sie nach Salzburg, die vergangenen sieben Jahre war die dreifache Mutter für den Pongauer Telekommunikationsspezialisten Eurofunk Kappacher als Personalmanagerin für über 500 Mitarbeiter verantwortlich. Sie will sich vor allem für die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie einsetzen. Bei der Salzburger Landtagswahl 2018 war sie nach Spitzenkandidat Sepp Schellhorn am zweiten Listenplatz zu finden.

