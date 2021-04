Anthering: Mehrheit will keine neue Bahntrasse

Das Land lässt die Verlegung der Lokalbahn in Anthering hin zu den Siedlungen prüfen - nach einstimmigem Beschluss. Aber in der Gemeinde fand nun der gleiche SPÖ-Antrag bei Weitem keine Mehrheit.

Der geplante Ausbau der Salzburger Lokalbahn auf zwei Gleise stößt in einigen Orten auf Hindernisse, vor allem bei Grundeigentümern. Noch umstrittener ist eine mögliche Verlegung der Trasse bei Anthering hin zu den Siedlungsgebieten.

In der Antheringer Gemeindevertretung erhielt am Donnerstag der SPÖ-Antrag, eine neue Trassenführung zwischen der Leberersiedlung und Fürwag entlang der B156 prüfen zu lassen, keine Mehrheit. Zu dem Vorschlag gehören auch neue Haltestellen in Großlehen, Anthering-Ort und Acharting. Doch nur die zwei SPÖ-Mandatare und die beiden ...