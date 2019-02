Arno Gasteiger - nach 47 Jahren kehrt er der ÖVP den Rücken

Der einstige Politiker verabschiedet sich mit einem Wutschreiben aus der Volkspartei. Seine Kritik zielt direkt auf Sebastian Kurz ab.

Die ÖVP hat seit einigen Tagen ein prominentes Parteimitglied weniger. Arno Gasteiger, einst Landeshauptmann-Stellvertreter der ÖVP, beendet nach 47 Jahren Mitgliedschaft beim Wirtschaftsbund (und damit auch bei der ÖVP) seine Parteizugehörigkeit. Gasteiger tut das in einem Schreiben, das vor Kritik an der Bundespartei nur so strotzt. Es ist eine Abrechnung mit der Linie des Kanzlers. Adressiert an den Landesobmann des Salzburger Wirtschaftsbundes, Konrad Steindl, nennt Gasteiger sechs Gründe für seinen Schritt.