Auch am Zeller See sollen Parkgebühren kommen

Zell am See ermöglicht das kostenlose Baden im See. Gebühren fürs Parken sollen nach Meinung der Zeller Bürgerliste einen Teil der Kosten decken.

An schönen Sommertagen sind die Parkplätze und die Straßenränder um den Zeller See voll mit Autos. Die Besucher kommen aus dem ganzen Pinzgau. Neben zwei Strandbädern mit Eintritt im Zentrum und in Thumersbach stellt die Stadt auch zwei kostenlose Bäder in Prielau am Nordufer und in Erlberg am Südufer zur Verfügung. Da wäre es kein Problem, wenn man zumindest für das Parken etwas zahlt, sagt Stadtrat Werner Hörl von der Grünen Bürgerliste (Grübl). Durch die Instandhaltung und Pflege der Toilettenanlagen, ...