Gemeinderatswahl 2024: Umfrage sieht Auinger und Dankl Kopf an Kopf

SPÖ und KPÖ plus rittern um Platz eins in der Stadt Salzburg - zumindest wenn es nach einer vom SPÖ-Klub beauftragten Umfrage vier Monate vor der Wahl geht. Bernhard Auinger glaubt nun jedenfalls, das Duell in der Stichwahl zu kennen. Und auch, wie er den Kommunisten in Schach halten kann.

BILD: SN/ROBERT RATZER Bernhard Auinger (SPÖ) will Harald Preuner (ÖVP) als Stadtchef beerben.