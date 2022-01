Ausfälle wegen Corona: 22 pensionierte Lehrer sind in Salzburg als Ersatz abrufbereit

Supplieren unter besonderen Voraussetzungen: Im Land Salzburg haben sich bislang 22 pensionierte Lehrkräfte gemeldet, die als Ersatz für coronapositive Kollegen einspringen wollen. Auch Studierende stehen bereit.

Der am Mittwoch erreichte Höchststand an aktiven Coronainfektionen schlägt sich auch im Schulbereich nieder. Die höchsten Ansteckungszahlen wurden in der Altersgruppe der 12- bis unter 15-Jährigen gemeldet. In dieser Gruppe sind noch 49,2 Prozent ungeimpft. Bei den schulpflichtigen Kindern liegt die 7-Tage-Inzidenz nach Angaben der Landesstatistik bei rund 5200. Von Dienstag auf Mittwoch wurden in den Schulen im Bundesland 493 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Rund 300 der 3900 Schulklassen im Bundesland sind aufgrund von Coronafällen im Fernunterricht.

...