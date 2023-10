Autor Andreas Salcher notiert in seinem neuen Werk, was die Alten von den Jungen lernen müssen

Plus

Die Zukunft als beste Freundin definiert Autor Andreas Salcher in seinem neuen Buch. Am Dienstag präsentierte er dieses in Sankt Gilgen.

BILD: SN/STGIS/LEOROSASPHOTO.COM Autor und Bildungssystemkritiker Andreas Salcher bei seiner Buchpräsentation an der Sankt Gilgen International School.