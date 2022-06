Autos verboten: Seekirchen testet Fußgängerzonen

Nach einigen Anläufen ist es heuer so weit: Die Gemeinde sperrt im Juli an Samstagen und Sonntagen die Ortsdurchfahrt für den Kfz-Verkehr.

Am kommenden Wochenende steigt in Seekirchen das Stadtfest. Da ist das Stadtzentrum ohnehin gesperrt. Aber auch an den folgenden Wochenenden wird eine neue Verkehrsregelung für den Bereich zwischen Untermarkt und Obermarkt gelten.

Seekirchen testet die Fußgängerzone probeweise

Seekirchen führt probeweise eine Fußgängerzone (ausgenommen Radfahrer) von Samstag, 8 Uhr, bis Sonntag, 21 Uhr, ein. Im Wesentlichen geht es um den Abschnitt der Hauptstraße. Entsprechende Verkehrstafeln werden auch in Seitengassen aufgestellt. Der Bauausschuss hat die Verordnung beschlossen, die ...