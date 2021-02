Bad Gastein: Neues Hochhaus für das Manhattan der Alpen

Architekt Erich Bernard vergleicht Bad Gastein mit einem New Yorker Stadtteil. Seine Pläne für die Hotels am Straubingerplatz sorgen für Jubel, aber auch für Kritik.

Alles wird neu, das Alte bleibt bestehen. So könnte man die Präsentation der neuen Hotels am Straubingerplatz zusammenfassen. Die Münchner Hirmer-Gruppe steckt kolportierte 50 bis 60 Millionen Euro in die Revitalisierung der denkmalgeschützten Gebäude im Bad Gasteiner Ortszentrum. Das äußere Erscheinungsbild von Grandhotel Straubinger, Badeschloss und altem Postamt soll originalgetreu erhalten werden, ihr Inneres den zeitgemäßen touristischen Bedürfnissen angepasst werden. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen, die Fertigstellung ist Ende 2023 geplant.

Die Pläne der Wiener Architekten Erich Bernard ...