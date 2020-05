Bälle werfen zwischen Großgmain und Bayerisch Gmain verboten

Die deutsche Polizei untersagte am Freitag eine Protestaktion gegen die Grenzsperren. Jetzt soll die Aktion in einer Woche stattfinden. Auch in Oberndorf gehen die Menschen gegen die Sperren auf die Straße. In Wals-Siezenheim fordert der Bürgermeister die Öffnung der Stege über die Saalach.

SN/grüne großgmain „Ball übers Netz.“ Die Protestaktion wurde am Freitag von der deutschen Polizei untersagt. Im Bild: Birgit Schreiner im Gespräch mit einem Polizisten in Großgmain.