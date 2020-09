Beschluss steht fest: Stadt Salzburg klagt Ex-Bürgermeister Schaden auf fast 600.000 Euro

Mit 22 zu 18 Stimmen wurde die Zivilklage am Mittwoch im Gemeinderat beschlossen.

Es war eine lange Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch. Die heiklen Abstimmungspunkte wurde im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung behandelt. Es ging um die Frage, ob die Stadt ihren ehemaligen Bürgermeister Heinz Schaden (66) klagen soll. Nach seiner rechtskräftigen Verurteilung im Swap-Verfahren will die Stadt die Anwalts- und Verfahrenskosten in Höhe von 542.000 Euro zurück. Schaden hatte über seine Anwältin Mittwochfrüh noch ein Angebot zum Vergleich vorgelegt. Doch das war Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) zu wenig. Er sagte den SN nach ...