Betriebskosten treiben Wohnpreise in Salzburg in die Höhe

100 Euro mehr Miete, 150 Euro höhere Betriebskosten: Viele bringt die Teuerung ins Strudeln. Und die Kosten könnten weiter steigen.

Es war die dritte Erhöhung ihrer Miete im Laufe eines Jahres, die für eine junge Salzburgerin zu viel war. Nachdem sie für ihre Ein-Zimmer-Wohnung in Salzburg inklusive Betriebskosten mittlerweile 700 Euro zahlt, hat sich die Frau dazu entschlossen, vorübergehend zu ihrem Freund nach Eugendorf zu ziehen. Sie glaubt nicht, dass sie noch eine erschwingliche Wohnung in der Stadt finden wird. "Meine Nachbarin hat für die baugleiche Garçonnière 800 Euro gezahlt. Wenn das der normale Preis für ein Zimmer in der ...