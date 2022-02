Bürgerbefragung: Garagengegner wollen am Montag 3000 Unterschriften übergeben

Die "Plattform Lebendiges Salzburg" hat laut eigenen Angaben ihr Ziel erreicht. Für Aufregung sorgt unterdessen, dass Kinder Unterstützungserklärungen gesammelt haben sollen.

Die Initiatoren der Initiative für eine Bürgerbefragung zum Ausbau der Mönchsberggarage haben eigenen Angaben zufolge ihr Ziel erreicht. Mehr als 3000 Unterstützungserklärungen seien inzwischen abgegeben worden, heißt es von der "Plattform Lebendiges Salzburg". Am Montag sollen die Unterschriften bei Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) deponiert werden, kündigt Mitinitiator und Bürgerlisten-Gemeinderat Lukas Bernitz an. Man werde auch eine "Landkarte" übergeben, auf der vermerkt sei, von wo in der Stadt die Unterstützerinnen und Unterstützer seien, "damit wir ihm ein für alle Mal klar ...