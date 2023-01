Bürmoos bekommt eine Bürgermeisterin

In der Flachgauer Gemeinde steht ein Wechsel bevor. Und das hat auch Auswirkungen auf ein Nationalratsmandat.

In der Flachgauer Gemeinde Bürmoos kommt es noch heuer zum Bürgermeisterwechsel. SPÖ-Mann Fritz Kralik übergibt sein Amt an Cornelia Ecker. Kralik wurde kürzlich 70 Jahre alt und hat das Amt in der tiefroten Gemeinde seit April 2018 inne - damals wurde Peter Eder Arbeiterkammer-Präsident.

Eder ist nach wie vor noch Vizebürgermeister in der Gemeinde und Ortsparteivorsitzender. "Die Übergabe wird rechtzeitig stattfinden. Es gibt aber noch keinen genauen Termin", sagt Eder. Wird der Wechsel weniger als ein Jahr vor ...