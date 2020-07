Tourismusministerin Elisabeth Köstinger wollte ab kommenden Montag 65.000 Mitarbeiter in Beherbergungsbetrieben testen lassen. Mit dem Start ab nächster Woche klappt es aber noch nicht so ganz.

Stefan Passrugger ist erleichtert. Das zweite Screening in der Tourismusregion Wagrain-Kleinarl hat keine neuen Covid-Erkrankungen mehr ans Tageslicht gebracht, was den dortigen Tourismuschef positiv stimmt. Am Montag geht es in seiner Region mit den Tests weiter.

Die Pongauer ...