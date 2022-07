Bus-Sommerfahrplan in Salzburg regt auf - Nächstes Jahr wird er abgeschafft

KPÖ-Plus und Bürgerliste beklagen die Ausdünnung des Fahrplanes. In einer Sitzung des Nahverkehrskomitees wurde das Ende des Sommerfahrplanes beschlossen.

Mit dem Ferienstart trat in der Stadt Salzburg wieder der ausgedünnte Bus-Sommerfahrplan in Kraft. Eingeführt wurde die Reduktion wegen der sinkenden Fahrgastzahlen wegen der Schulferien. Zuletzt plagten die Salzburg AG auch Personalsorgen, eine Stundenreduktion sei nun in der Urlaubszeit auch notwendig, heißt es.

Für KPÖ-Plus-Gemeinderat Kay-Michael Dankl ist die Maßnahme nicht zeitgemäß. "Wenn die Politik will, dass die Salzburger auf Öffis umsteigen, braucht es auch im Sommer ein verlässliches und gutes Angebot." Mit dem Sommerfahrplan sei aber das ...