Caritas baut Wohnungen für notleidende Frauen aus ganz Salzburg

Ein Zuhause, Betreuung, Stabilität und eine Perspektive. All das sollen Frauen ab dem Jahr 2022 in der Stadt Salzburg in 34 Übergangswohnungen der Caritas finden.

Seit mehr als 70 Jahren nutzt die Caritas das Gebäude der Stadt in der Plainstraße 83 in Salzburg-Itzling, um Menschen in Not ein Dach über dem Kopf zu bieten. Zuletzt fanden in dem Haus nach Ausbruch der Coronapandemie Obdachlose Zuflucht.

Seit Herbst baut die Caritas das Haus um, es wurde komplett entkernt. Bis Jahresende entstehen 34 Übergangswohnungen, in denen ausschließlich Frauen in Not für zwei bis drei Jahre ein Zuhause finden sollen. Ein Team von Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen und ...