Chaos bei der Impfung: Ärzte in Salzburg springen ab

Nächste Woche sollen die ersten Impfungen in den Ordinationen der niedergelassenen Ärzte starten. Viele Mediziner hätten lieber Impfstraßen.

Bis heute, Donnerstag, müssen Salzburgs niedergelassene Mediziner angeben, ob sie in ihren Ordinationen Coronaimpfungen anbieten wollen. Allgemeinmediziner Andreas Haas wird seine Praxis in Wals abmelden. Impfen wird er aber trotzdem.

Nur mit der Impfung könne man aus dieser Pandemie kommen, sagt er. Allerdings brauche man dafür eine perfekte Organisation. In Salzburg ortet er Chaos. Für die Ausrollung der Impfung wären Impfstraßen am besten geeignet, sagt der Mediziner. "Überall gibt es die. Nur in Österreich soll jedes Bundesland etwas ...