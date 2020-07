In Puch wurden die Adressen von 1300 Häusern umgestellt. Wie die neuen Straßen zu ihren Namen kamen.

Für private Paketdienste, Einsatzorganisationen und Ortsunkundige artete die Suche nach der Hausnummer in der Gemeinde Puch oft zur Rätselrallye aus. Auch die Urlaubsvertretungen der Postzusteller gerieten immer wieder an den Rand der Verzweiflung. Wie in vielen anderen Gemeinden erfolgte in ...