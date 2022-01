Corona: Salzburg fordert Wiedereinführung der "Wohnzimmertests"

Weil die PCR-Test-Infrastruktur völlig überlastet ist, fordert Salzburg von der Bundesregierung, die Selbsttests zu Hause wieder anzuerkennen. Auch auf Gemeindeebene soll es wieder Antigentestmöglichkeiten geben.

Das Land Salzburg hat am Freitag über die aktuelle Covidsituation im Bundesland informiert. Die Infektionszahlen steigen weiter an. Am Freitag wurden von Salzburgs Behörden 1861 Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz liegt bei 1881. Das sei ein neuer Höchstwert, sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP).

Die Verbreitung der Omikron-Variante sei von den Tourismusorten ausgegangen. Warum sie in Salzburg so dynamisch sei? "Die Entwicklung läuft parallel. Der Anstieg in den anderen Bundesländern steigt parallel von einer niedrigeren Ausgangsbasis weg. Die werden genau ...