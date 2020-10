Coronavirus: Schweiz setzt Salzburg auf rote Liste

Nach Wien, Niederösterreich und Oberösterreich hat der Schweizer Bundesrat (Regierung) nun zwei weitere österreichische Bundesländer auf die Liste der Corona-Risikogebiete gesetzt. Dabei handelt es sich um Salzburg und das Burgenland, wie das Schweizer Bundesamt für Gesundheit am Freitag bekannt gab.

Demnach soll die Regelung am Sonntag um 24 Uhr in Kraft treten und somit ab Montag wirksam werden. Bisher waren bereits Reisewarnungen für Wien, Niederösterreich und Oberösterreich aufrecht.

Das Land Salzburg wurde am Donnerstag vom Außenministerium über die bevorstehende Reisewarnung informiert. Wer aus Salzburg in die Schweiz reist, muss sich künftig für zehn Tage in Quarantäne begeben - daran ändert auch ein negatives Coronatestergebnis nichts. Die Regelung gilt für alle Personen, die sich innerhalb der vergangenen zehn Tage länger als 24 Stunden in Salzburg aufgehalten haben. Die Durchreise durch die Schweiz bleibt weiter erlaubt. Weitere Ausnahmen gibt es für berufliche Reisen, medizinisch bedingte Reisen und den Güterverkehr. Für Reisende aus anderen Teilen Österreichs ist die Einreise frei. Die Rückreise nach Österreich ist auflagenfrei.

Kritischer Wert erstmals überschritten

Für die Schweiz gelten Regionen und Länder als Risikogebiete, die in den vergangenen 14 Tagen mehr als 60 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner verzeichnet haben. Die deutschen Behörden prüfen hingegen ab 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, ob eine Region als Risikogebiet auszuweisen ist. Dieser Wert wurde laut den Daten des Landes am Freitag erstmals in Salzburg überschritten. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 50,9. "Ich gehe stark davon aus, dass das noch weiter steigen wird", sagt Gernot Filipp, Leiter der Landesstatistik. Die Agentur für Ernährungssicherheit (AGES), die seit Dienstag anstelle des Gesundheitsministeriums ein Mal täglich Daten veröffentlicht, weist für Salzburg 55,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Stand Donnerstagnachmittag) in den vergangenen sieben Tagen aus.

