Der bisherige interimistische Abteilungsleiter überzeugte im Hearing.

Daniel Burtscher wird neuer Landesbaudirektor. Der Beschluss der Salzburger Landesregierung dazu wird in den nächsten Tagen gefasst. "Daniel Burtscher ist hervorragend ausgebildet und er deckt mit seinem Know How die ganze Themen- und Anforderungsbreite der Landesbaudirektion ab. Dies hat der bisherige interimistische Abteilungsleiter auch im Hearing bewiesen, aus dem er einstimmig als Erstgereihter hervorgegangen ist", betonen Landeshauptmann Wilfrid Haslauer, Personalreferent Josef Schwaiger und Infrastruktur-Landesrat Stefan Schnöll.

Erfahrung in Forschung und Praxis

Burtscher wurde 1977 in Klagenfurt geboren. Er absolvierte das Diplomstudium Bauingenieurwesen an der Universität Innsbruck, wo er 2011 zum Doktor der technischen Wissenschaften promovierte. Dort war er auch als Assistenzprofessor in Forschung und Lehre tätig. In der Schweiz und Österreich sammelte er zudem umfangreiche Erfahrungen in der Bauwirtschaft. Seit April 2017 leitete er das Referat Immobilien-Management in der Abteilung Infrastruktur und Verkehr und war stellvertretender Landesbaudirektor.

Quelle: SN