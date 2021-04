Das Ziel von Waltraud Grall: Erste Ortschefin des Lungaus werden

In der kleinen Gemeinde Göriach hat die ÖVP Waltraud Grall als Kandidatin für die Direktwahl nominiert. Sie steigt neu in die Politik ein.

Der Lungau hat mit Michaela Rohrmoser zwar eine Bezirkshauptfrau. In den 15 Gemeindeämtern regieren aber nur Männer. Im Sommer könnte es zur Premiere kommen: Die Gemeindebedienstete Waltraud Grall will die erste Bürgermeisterin des Bezirks Tamsweg werden.

Im Bundesland Salzburg gibt es nur in acht der 119 Gemeinden Bürgermeisterinnen: in Straßwalchen, Lamprechtshausen, Nußdorf, Anif, Mühlbach/Hochkönig, Lend, Bruck und Stuhlfelden. Der Lungau hat immerhin zwei Vizebürgermeisterinnen: Martina Brugger in Lessach und Andrea Gürtler in Mauterndorf.

In Göriach wird ...