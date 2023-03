Der längstdienende Bürgermeister in Salzburg tritt ab

Plus

In Eugendorf geht am 14. April eine Ära zu Ende. Nach 34 Jahren im Amt übergibt der Eugendorfer Ortschef Johann Strasser an Vizebgm. Robert Bimminger. Im Interview blickt Strasser zurück - auf Erfolge, Veränderungen, aber auch auf eine große Enttäuschung. Und warum er manchmal vor lauter Ärger sogar das Haslauer-Porträt von der Wand nahm.

BILD: SN/FRANZ NEUMAYR In Eugendorf geht am 14. April eine Ära zu Ende: Johann Strasser (73) übergibt sein Amt an den 35-jährigen Vizebürgermeister Robert Bimminger. BILD: SN/FRANZ NEUMAYR In Eugendorf geht am 14. April eine Ära zu Ende: Johann Strasser (73) übergibt sein Amt an den 35-jährigen Vizebürgermeister Robert Bimminger. BILD: SN/FRANZ NEUMAYR Am 7. April 1989 übernahm Johann Strasser das Bürgermeisteramt in Eugendorf.