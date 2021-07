Der Rotkreuz-Parkplatz in Salzburg ist wieder geöffnet

Künftig stehen 62 reguläre Stellplätze und vier Stellplätze mit E-Ladestationen zur Verfügung. Der Park- und Bezahlvorgang wurde voll automatisiert. In der Anfangsphase stehen aber noch Mitarbeiter des Roten Kreuzes mit Rat und Tat zur Verfügung.



Pünktlich vor der Eröffnung der Festspiele öffnete sich am Freitag wieder der Schranken zum Rotkreuz-Parkplatz beim Haus der Natur in Salzburg. Ab Montag, 19. Juli, um 6.00 Uhr geht der Parkplatz dann in den Regelbetrieb. Bisher wurde der Parkplatz immer von einer Rotkreuz-Mitarbeiterin bzw. einem Mitarbeiter betreut. Künftig funktioniert der Park- und Bezahlvorgang voll automatisiert. Herbert Sommerauer, Mitglied der Geschäftsleitung des Roten Kreuzes: "Um sicherzustellen, dass auch in der Anlaufphase alles reibungslos abläuft, stehen in den ersten Tagen Mitarbeiter des Roten Kreuzes vor Ort zur Verfügung."

Am Wochenende kann der Parkplatz gratis genutzt werden

Der Parkplatz verfügt nun über 62 reguläre Stellplätze und vier Stellplätze mit E-Ladestationen. Bisher waren es 90 gewesen. Die Tarife werden nicht erhöht. Der Baustart erfolgte am 6. April. Die letzten technischen Arbeiten werden im Laufe des Wochenendes durchgeführt. Bis einschließlich Sonntag, 18. Juli, ist die Nutzung des Parkplatzes kostenlos.



Die Arbeiten wurden termingerecht fertiggestellt

Herbert Sommerauer: "Wir freuen uns sehr, dass die Arbeiten am und rund um den Rotkreuz-Parkplatz termingerecht fertiggestellt wurden, und danken allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit." Er ruft auch den tödlichen Arbeitsunfall eines Baustellenarbeiters im Juni wieder in Erinnerung: "Unser Mitgefühl gilt der Familie sowie den Kolleginnen und Kollegen, die bei diesem schrecklichen Unfall zugegen waren."