Deutsche Kanzlerin Merkel landete Dienstagvormittag am Salzburger Flughafen

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am Dienstag gegen 9.30 Uhr am Flughafen Salzburg gelandet. Die Kanzlerin reiste von Berlin mit einem Flieger der deutschen Luftwaffe an. Merkel ist aber nicht auf Salzburg-Besuch, sondern laut Terminkalender geht es weiter nach Schloss Herrenchiemsee. Dort werde die Kanzlerin auf Einladung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder an einer Kabinettsitzung der Bayerischen Staatsregierung teilnehmen und eine Ausstellung besichtigen. Söder gilt derzeit in Deutschland als heißester Kandidat auf die Merkel-Nachfolge im Kanzleramt.

Gegen 16 Uhr ist Merkels Abflug von Salzburg nach Berlin terminisiert. Und der muss wohl pünktlich erfolgen. Denn zurück in Berlin soll Merkel den Ministerpräsidenten Spaniens, Pedro Sánchez, zu einem Abendessen im Bundeskanzleramt empfangen. Bei dem Gespräch soll es um die Prioritäten der deutschen EU-Ratspräsidentschaft gehen.