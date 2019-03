Dirigent Gustav Kuhn behält seinen Doktortitel

Eine Kommission empfiehlt: Keine Aberkennung des Titels durch die Universität Salzburg.

Eine Prüfkommission der Universität Salzburg sei zum Ergebnis gelangt, "dass Herr Dr. Gustav Kuhn zwar an verschiedenen Stellen und auch im wesentlichen 5. Teil der Arbeit Leistungen erbracht hat, die nicht einer guten wissenschaftlichen Praxis entsprechen, dass aber eine Erschleichung im Sinne der Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes oder auch der Richtlinie der Universität Salzburg nicht vorliegt". Dies teilte die Paris-Lodron-Universität am Dienstag mit. In einer achtseitigen Stellungnahme empfiehlt die Kommission daher "keine Aberkennung des Titels".

Nachdem am 11. Februar 2019 in der Wochenzeitung "Profil" neue Plagiatsvorwürfe im Zusammenhang mit der Dissertation von Dr. Gustav Kuhn erhoben worden sind, hat habe sich im Auftrag des Rektors der Universität Salzburg, Heinrich Schmidinger, die zuständige "Kommission zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis" abermals mit der Dissertation "Wert und Sinn im musikalischen Kontext" von Herrn Kuhn aus dem Jahre 1969 befasst.

Quelle: SN