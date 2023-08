Eben und St. Johann: Pongau startet Aufholjagd bei Tageszentren

Im Pongau gibt es aktuell nur drei offene Tageszentren. In Eben und St. Johann sollen bald neue entstehen. Die Wiedereröffnung in Radstadt lässt noch auf sich warten.

Veronika Jager aus Bischofshofen ist Bereichsleiterin für soziale Arbeit im Hilfswerk, das die Tageszentren in St. Veit und Werfen betreibt. Sie berichtet, dass man mit der Betreuung in St. Veit aktuell an die Auslastungsgrenzen stoße und bereits eine Warteliste führe. Anders ist die Situation in Werfen: "Hier haben wir sogar noch freie Kapazitäten und ich lade pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen gerne ein, zu einem unverbindlichen Kennenlernen vorbeizuschauen", sagt Jager. Seit der Schließung des Tageszentrums in Radstadt würden auch immer wieder Personen aus dem Ennspongau nach Werfen in die Betreuung kommen. "Eine Mitarbeiterin wohnt in der Region und übernimmt den Fahrtendienst für diese Menschen", schildert Jager. Trotz der offenen Kapazitäten in Werfen sieht sie im Pongau einen Bedarf für mehr Einrichtungen: "Wir bekommen etwa immer wieder Anfragen aus dem Gasteiner Tal. Aber das ist für uns zu weit, um einen Fahrtendienst anzubieten. Ich hoffe auch, dass im Ennspongau bald wieder ein Tageszentrum aufsperren kann. Nach Werfen zu pendeln, ist ja auch nicht für jeden einfach möglich."

Regierung will mehr Tageszentren

Die schwarz-blaue Koalition im Land hat in ihrem Regierungsübereinkommen einen "Ausbau der Tagesbetreuung" angekündigt. Demnach brauche es einen "niederschwelligen Zugang" zu Tageszentren, um pflegende Angehörige besser zu unterstützen. Der nunmehrige Soziallandesrat und ehemalige FPÖ-Bürgermeister von Radstadt, Christian Pewny, befindet sich aktuell im Urlaub, hieß es aus seinem Büro auf Nachfrage. Sein Sprecher Josef Höllinger erklärt, dass man aktuell ermittle, wie viele Tagesbetreuungsplätze in Salzburg zusätzlich benötigt werden: "Erste Erhebungen haben einen Bedarf von zehn bis 15 Plätzen für den Ennspongau ergeben." Die Gemeinde Radstadt erhalte bei der Wiederaufnahme des Betriebs die "volle Unterstützung" des ehemaligen Bürgermeisters. Unter Pewnys Amtszeit wurde der Betrieb des Seniorenheims zunächst 2021 an Senecura übergeben, ehe der Gemeindeverbund aus Radstadt, Forstau und Untertauern das Heim Anfang 2023 wieder selbst übernommen hat.

Eben und St. Johann packen an

In Eben reagiert man indessen auf die bestehende Lücke im Ennspongau und nimmt die Zügel selbst in die Hand. Anstelle eines zentral gelegenen Wohnhauses, das die Gemeinde 2022 von den ÖBB gekauft hat, ist die Errichtung eines "sozialen Hauses" mit betreutem Wohnen, Arztpraxen und eben einer Tagesbetreuung für Senioren geplant. "Wir kommen damit der hohen Nachfrage nach so einem Angebot nach, auch weil die Situation rund um das Tageszentrum in Radstadt für uns weiterhin unklar ist", erklärt Bürgermeister Franz Fritzenwallner (ÖVP). Wie viele neue Plätze in Eben letztlich entstehen werden, sei noch nicht klar. "Ich hoffe, dass wir 2025 mit dem Angebot starten können", so der Ortschef weiters.

Auch im Salzachtal ist eine weitere Aufstockung der Plätze geplant. Die Stadtgemeinde St. Johann errichtet am ehemaligen Areal der Bundesforste im Süden der Gemeinde ein Multifunktionszentrum, das künftig "mikado" heißen soll . Dort wird nicht nur eine neue Kinderbetreuungseinrichtung entstehen, sondern auch ein Tageszentrum, das ebenfalls vom Hilfswerk betreut wird. "Die Pläne für das Haus stehen und wir werden voraussichtlich mit zehn bis 15 Plätzen starten", berichtet Bürgermeister Günther Mitterer (ÖVP). Der Baubeginn ist für 2024 geplant.