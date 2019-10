Ehemaliger Vizebürgermeister Waldemar Steiner verstorben

Waldemar Steiner, der frühere Landesparteiobmann der FPÖ und Vizebürgermeister der Stadt Salzburg, ist im Alter von 86 Jahren gestorben.

Waldemar Steiner war von 1975 bis 1982 Landesparteiobmann der FPÖ und von 1972 bis 1982 Vizebürgermeister der Stadt Salzburg. Die letzten 16 Jahre seines Lebens verbrachte der einstige Notar und Politiker als Hotelier mit seiner Frau in Costa Rica. Dort ist er im Alter von 86 Jahren verstorben.

Salzburgs FPÖ-Chefin Marlene Svazek trauert um den Verstorbenen: "Mit Waldemar Steiner verlieren wir einen freiheitlichen Vordenker der ersten Stunde, dessen Wortgewandtheit und Rhetorik faszinierten. Als eine seiner Nachfolger in der Funktion des Landesparteiobmannes bin ich dankbar und stolz, ihn bei einem seiner Besuche in Salzburg kennengelernt zu haben", heißt es in einer Aussendung der FPÖ Salzburg.

Quelle: SN