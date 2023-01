In Salzburg-Liefering soll leistbares Eigentum entstehen

Das ehemalige ARBÖ-Areal an der Münchner Bundesstraße soll abgerissen werden. Entstehen sollen 29 Eigentumswohnungen. Fünf davon zum Sonderpreis, sofern der Gemeinderat zustimmt.

7290 Euro pro Quadratmeter kostet im Stadtteil Liefering eine Neubau-Eigentumswohnung in Durchschnittslagen, das zeigt der Wohnmarktbericht. In Spitzenlagen werden auch Verkaufspreise von 9900 Euro pro Quadratmeter erzielt. Was für eine 80-Quadratmeter-Wohnung 792.000 Euro exklusive Nebenkosten bedeutet. Strenge Finanzierungsrichtlinien, hohe Immobilienpreise und eine Rekordinflation lassen den Traum vom Eigenheim für viele Salzburgerinnen und Salzburger platzen.

Gebaut und verkauft wird freilich trotzdem. Unter Zugzwang steht die Politik, die leistbaren Wohnraum für die Bürgerinnen und Bürger schaffen muss. 29 Eigentumswohnungen sollen ...