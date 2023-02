Ein Jahr danach: Was wurde aus den nach Salzburg geflüchteten Ukrainern?

Nach Russlands Invasion flohen viele Ukrainerinnen und Ukrainer - auch bis nach Salzburg. Ein Jahr später berichten sie, wie es ihnen seither ergangen ist.

Muttertags-Baby ist mit Vater vereint

Es war kein fröhlicher erster Muttertag für die 22-jährige Krystina Oleshkevych im vergangenen Jahr. Hochschwanger war sie mit ihrer Schwägerin und ihrer Schwiegermutter nach Kriegsausbruch nach Österreich geflüchtet und in Rußbach gelandet. Beim SN-Interview im vergangenen Mai hatte der Vater des wenige Wochen alte Matvei seinen Sohn noch nie in den Händen gehalten: Er ist beim Militär und musste zu Hause in der Ukraine bleiben.

SN/privat Matvei konnte Weihnachten mit ...