Ein Oberösterreicher leitet künftig die Salzburg AG

Leonhard Schitter wechselt am 1. Jänner zur Energie AG nach Linz. Sein Nachfolger Michael Baminger kommt von dort nach Salzburg. Der Aufsichtsrat muss noch grünes Licht geben.

Wer folgt am 1. Jänner auf Leonhard Schitter als Generaldirektor der Salzburg AG? Die Mitglieder des Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten mit Aufsichtsratschef Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) an der Spitze haben darauf am Freitagabend eine Antwort gesucht. Aus 44 Bewerbern und Bewerberinnen waren auf Vorschlag des beauftragten Personalberatungsunternehmens drei Männer zum Hearing geladen. Die Wahl fiel auf einen externen Kandidaten: Michael Baminger soll künftig die Geschicke der Salzburg AG leiten. Der 38-jährige Oberösterreicher ist seit Mai 2019 Vertriebschef der Energie AG, für ...