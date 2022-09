Eltern wurden aktiv: Erstmals Betreuung für Salzburger Schulkinder aus der VS Liefering 1

Nach regem Bemühen von Eltern startet in Salzburg-Liefering eine Schulkindgruppe, in der Kinder am Nachmittag betreut werden. Die VS Liefering 1 ist die einzige städtische Pflichtschule ohne Tagesbetreuung.

SN/andreas kolarik Hilfswerk-Maskottchen Fidi feierte mit den Kindern, Eltern und dem Hilfswerk-Team die Eröffnung der ersten Schulkindgruppe in Liefering. Von links: Petra Rittsteiger, Martina Reitinger-Beem (beide Hilfswerk), Gemeinderat Christoph Brandstätter, Thomas Markl, Alexandra Pirker (Hilfswerk) und Theresa Gimborn.