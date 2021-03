Entscheidung über Postleitzahl in Abersee wird verschoben

Angesichts vieler Proteste will Strobl die Entscheidung in der Sitzung der Gemeindevertretung vertagen. Salzburger Ortsnamenkommission soll kulturelle Eigenart des Tourismusortes prüfen.

Der Aufschrei vieler Aberseer im Strobler Ortsteil Gschwendt hat Wirkung gezeigt. Die geplante Änderung der Postleitzahl von 5342 Abersee zu 5350 Strobl wurde von der Gemeinde vorerst vertagt.

"Die Salzburger Ortsnamenkommission möchte sich den Sachverhalt zum Thema ,Postleitzahl 5342 Abersee' genauer ansehen und hier eine eingehende Prüfung durchführen. Daher wurde der Wunsch an uns herangetragen, den Tagesordnungspunkt zu verschieben. Nach Rücksprache mit allen Parteien wird in der Gemeindevertretungssitzung am Donnerstag gleich zu Beginn ein Antrag um Absetzung des ...