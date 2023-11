Ermittlungen gegen FPÖ-Mandatar: Salzburger Landtag hebt Immunität auf

"Ökoterroristen, Barrikadenbauer und Autozündler" - so kommentierte der FPÖ-Stadtparteichef im März die erste Klebeaktion von Klimaaktivisten in Salzburg. Eine Anzeige folgte prompt. Nun wird wegen des Verdachts der Verhetzung ermittelt.

Dominic Maier ist mittlerweile FPÖ-Landtagsabgeordneter. Eineinhalb Jahre lang, bis September 2023, war er auch Stadtparteiobmann in Salzburg. In dieser Funktion tätigte er auch die Aussagen.

Am 6. März haben sich Klimaaktivisten erstmals in der Imbergstraße in der Stadt Salzburg festgeklebt und den Frühverkehr zum Erliegen gebracht. Dominic Maier, damals Stadtparteichef der FPÖ, kommentierte dies in einem auf TikTok und Instagram verbreiteten Video mit den Worten: ...