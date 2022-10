Erster Stolperstein in Puch: Gemeinde zahlt nicht mit

Das gab es im Bundesland bisher noch nie: Der Pate für den Stolperstein muss die Kosten für die Verlegung selbst bezahlen und dafür eine Fachfirma beauftragen.

In der Stadt Salzburg erinnern derzeit 493 Stolpersteine an Opfer des NS-Terrors. Auch in Anif, St. Georgen, Hallein, St. Johann, Bischofshofen, Radstadt und Thalgau wurden bereits Gedenksteine verlegt. Am Montag wird auf Initiative von Alois Brandstätter aus Elsbethen der erste Stolperstein in Puch verlegt. "Anna Ebner, die Halbschwester meiner verstorbenen Schwiegermutter Maria Stöger, wurde 1941 nach Unstimmigkeiten mir ihrem Stiefvater in die Heilanstalt Salzburg eingeliefert", schildert er. Von dort wurde die 34-Jährige am 21. Mai 1941 unter dem NS-Regime nach ...