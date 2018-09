EU-Gipfel: Kampfjets kreisen um Salzburg

Lärm über Salzburg: Flugzeuge und Hubschrauber patrouillieren in einem 60-Kilometer-Radius über den beiden EU-Tagungsorten.

Am Dienstag waren die Vorboten des EU-Gipfels deutlich hörbar: Eurofighter und Hubschrauber kreisten rund um die Stadt Salzburg. Insgesamt sind laut Bundesheer an den beiden Gipfeltagen 24 Militärmaschinen, davon zwölf Flugzeuge, und 850 Soldaten im Einsatz. Das Luftraumüberwachungssystem wird durch zusätzliche Radargeräte verdichtet. "Unsere Aufgabe ist es, um den Veranstaltungsort ein Flugbeschränkungsgebiet einzurichten", sagt Karl Gruber, Kommandant der Luftstreitkräfte des Bundesheeres. In einem Radius von 60 Kilometern um die Tagungsorte sind die Luftstreitkräfte von Mittwoch, 13 Uhr, bis Donnerstag, 20 Uhr, im Dauereinsatz.