EU-Recht im Nationalpark Hohe Tauern - urige Zirbenstube ist bald Vergangenheit

Die Grundbesitzer im Nationalpark sind unzufrieden. Bei der Gründung des Parks zugesicherte Rechte fallen EU-Gesetzen zum Opfer.

"Zirbenstube ade": Das ist für Georg Altenberger plakativ ausgedrückt die Konsequenz aus einem jahrelangen Rechtsstreit. Altenberger ist Landwirt in Mittersill und Obmann der Schutzgemeinschaft der Grundbesitzer im Nationalpark. Er sagt, in Zukunft hätten alle in Österreich anerkannten Naturschutzorganisationen Parteistellung, wenn es um die Nutzung von Zirben im Nationalpark gehe. Das sind 57. "Vier Pfoten im Burgenland kann einen Einspruch machen, wenn in Krimml Zirben gefällt werden sollen." Und er fürchtet, dass das auch gemacht wird. Bisher hätten die Naturschutzorganisationen hier ...