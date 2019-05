Die Gewinnerin im Ranking der Vorzugsstimmen ist ganz klar Karoline Edtstadler. Sie verbuchte in Salzburg 22.265 Vorzugsstimmen für sich - bevor die Wahlkarten ausgezählt sind.

48.749 Vorzugsstimmen wurden am Sonntag in Salzburg abgegeben. Es könnten aber noch einige mehr werden, weil erst am Montag ab 9 Uhr 42.000 Wahlkarten ausgezählt werden.

Das Rennen um die Vorzugsstimmen in Salzburg hat Karoline Edtstadler aber klar ...