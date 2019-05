EU-Wahl: Proteste vor rumänischem Konsulat in Salzburg

Hunderte Menschen hatten Angst, ihre Stimme nicht mehr abgeben zu können. "Wir wollen wählen," skandierten Menschen in der Warteschlange. Für sie ging es am Sonntag nicht nur um die EU-Wahl. Sie wollten auch über die umstrittene Justizreform in ihrem Heimatland abstimmen.



Die Geduld vieler Auslandsrumänen ist am Sonntag in Salzburg äußerst strapaziert worden. Vor dem Honorarkonsulat in der Gaisbergstraße (Salzburg-Parsch) bildeten sich lange Schlangen. Die Rumänen gaben am Sonntag nicht nur bei der EU-Wahl ihre Stimme ab. Sie stimmten auch über die umstrittene Justiz-Reform in ihrem Heimatland ab. Zwei Stunden vor Wahlschluss um 21 Uhr warteten immer noch Hunderte Menschen auf Einlass in das Konsulat. Viele der Wartenden waren besorgt, ihre Stimme nicht mehr abgeben zu können.

Ein verärgerter Rumäne: "Ich warte schon seit drei Stunden"

"Vrem sa votam!" Wir wollen wählen. Das skandierten Wartende immer wieder. Kurz nach 18 Uhr rückte auch die Polizei an - auf Anforderung des Wahlleiters. Es ging darum, in den engen und überfüllten Gängen des Gebäudes die Ordnung wieder herzustellen. Wähler wurden dann nur mehr blockweise eingelassen. "Es ist eine Katastrophe. Ich warte schon fast drei Stunden", sagte ein Anstehender zur APA. Ihm zufolge hätten andere Wähler bis zu sechs Stunden gewartet, bis sie ihre Stimme abgeben konnten.

"Etwas Ähnliches ist schon bei den Präsidentenwahlen 2014 passiert"

Während einzelne Wartende den Behörden Willkür vorwarfen, waren andere "nur" verärgert, weil es viel zu langsam voran ging und es zu wenige Informationen gab. "Etwas Ähnliches ist auch 2014 bei den Präsidentschaftswahlen schon passiert. Aber offenbar hat man nicht daraus gelernt", sagte ein Mann im APA-Gespräch. Viele Rumänen seien heute eigens aus Tirol und Vorarlberg angereist, um im Konsulat in Salzburg wählen zu können.

Auch in Wien bildeten sich lange Schlagen vor dem Konsulat

Auch vor dem Konsulat in Wien war der Andrang am Sonntagnachmittag groß. Viele Menschen warteten vor der rumänischen Vertretung, um ihre Stimme abzugeben. Aber die Situation sei ruhig, wie Polizei auf Anfrage mitteilte. Auch in anderen europäischen Städten bildeten sich Schlangen vor den rumänischen Konsulaten.



