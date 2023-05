Ex-Grünen-Chef Heinrich Schellhorn startet beruflich neu durch

Die berufliche Zukunft des Ex-Grünen-Chefs nach dem Ausscheiden aus dem Landtag war bisher offen. Nun hat Schellhorn einen neuen Job im Visier.

Schellhorn wechselt von der Abgeordnetenbank an den Lehrertisch.

Mit der Angelobung des neuen Landtags am 14. Juni endet die politische Karriere von Heinrich Schellhorn. Nach seinem Rücktritt als Landeshauptmann-Stellvertreter wechselte der Ex-Landessprecher der Grünen auf die Abgeordnetenbank. Seine berufliche Zukunft war bisher offen. Nun hat Schellhorn einen neuen Job im Visier. Der 62-Jährige kehrt nicht in seinen vormaligen Beruf als Rechtsanwalt zurück, er wird Lehrer. Er werde mit Beginn des neuen Schuljahrs an der HAK Hallein 15 Wochenstunden Recht und Volkswirtschaftslehre unterrichten, sagt Schellhorn. Fachlich erfülle er die ...