Land Salzburg will Asylquartier für acht Jahre anmieten und Bildungszentrum errichten

Der für Asylquartiere zuständige Landesrat Sepp Schwaiger möchte im ehemaligen Austria Trend Hotel in Wals-Himmelreich ein Bildungszentrum für Geflüchtete etablieren. Das Land mietet das Objekt dafür bis 2032 an.

Das ehemalige Austria Trend Hotel in Wals-Himmelreich soll längerfristig für jene Menschen genutzt werden, die nach Salzburg geflüchtet sind. Das bestätigte am Rande einer Pressekonferenz Martin Panosch, Landesdirektor der Wiener Städtischen in Salzburg. Der versicherten Gemeinschaft gehört die Immobilie an ...