Faust an Faust: Michael Wanner als neuer SPÖ-Klubvorsitzender in Salzburg begrüßt

Der Leiter des städtischen Bauhofs wechselte vom Bundesrat in den Landtag. Seinen Platz in der Länderkammer übernimmt David Egger, der neue SPÖ-Chef in Salzburg. Dieser soll am 15. Juli im Bundesrat in Wien angelobt werden.

Bei der Landtagssitzung am Mittwoch wurde Michael Wanner (56) aus der Stadt Salzburg als neuer SPÖ-Landtagsabgeordneter angelobt. Wanner, langjähriger Leiter des städtischen Bauhofs, wechselte vom Bundesrat in den Landtag, wo er von Walter Steidl das Amt als SPÖ-Klubvorsitzender übernahm. Steidl - Vorgänger von David Egger (33) aus Neumarkt als SPÖ-Chef - war am 30. Juni in den politischen Ruhestand gegangen. Seine ersten Worte in der neuen Funktion: "Es ist eine große Ehre, "Es ist für mich eine große Ehre, für die Salzburgerinnen und Salzburger arbeiten zu dürfen."

David Egger wird am 15. Juli im Bundesrat angelobt

Wanner saß seit März 2018 im Bundesrat, wo er zuletzt als Vizepräsident tätig war. Sein Mandat in der Länderkammer übernimmt David Egger. Er wurde am Mittwoch vom Landtag einstimmig zum Bundesrat gewählt. Die Angelobung in Wien soll am 15. Juli stattfinden. Egger: "Ich werde im Bundesrat eine Brücke zwischen den Interessen der Menschen in Salzburg und der Bundespolitik schlagen, denn viele Dinge, die uns hier im Bundesland betreffen, können nur in Wien gelöst werden. Michael Wanner hat erfolgreich gezeigt, dass der Bundesrat in der Vergangenheit oft zu Unrecht unterschätzt worden ist und man viel für Salzburg erreichen kann, wenn man sich lautstark einsetzt."

Faust an Faust - keine Premiere beim Corona-Gruß

Ein Bonmot von der Angelobung am Mittwoch, als Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Michael Wanner einen "Corona-Gruß" austauschten: "Wir sind ohnedies erst kürzlich mit den Fäusten aneinander geraten", meinte Wanner scherzhaft. Dabei spielte er auf die Übergabe des Vorsitzes bei der Landeshauptleutekonferenz von Thomas Stelzer an Wilfried Haslauer an, als die Begrüßung auch Faust an Faust erfolgt war.

Quelle: SN